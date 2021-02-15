Появились первые фото обновленной Lada Vesta SW Cross

В Тольятти продолжаются ходовые испытания обновлённого семейства Lada Vesta . На этот раз в кадре оказался универсал в версии Cross, который также отличает меньшее количество камуфляжа на переднем бампере.

Автомобиль на фото, опубликованных AvtoVAZ News, имеет увеличенный дорожный просвет, сквозь камуфляж прослеживаются контуры накладок на колёсные арки, но главное, что выдаёт кросс-модификацию — решётка радиатора с огромными сотами — похожая устанавливается на обновлённый Lada Largus Cross.

Секции с противотуманными фарами заклеены не наглухо, как на прототипах на предыдущих фотографиях. Благодаря этому можно увидеть, что фара сохранила круглую форму, а не превратилась в "полоску".