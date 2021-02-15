Эксперты предрекли обвал авторынка в России в 2021 году

Спрос в России на автомобили, и без того сниженный сегодня, может обвалиться еще сильнее из-за индексации утилизационного сбора, сообщает «Российская газета». Ставка на легковые авто вырастет на 25%.

Аналитики, опрошенные изданием, констатировали, что после оживления на рынке осенью в декабре показатели заметно снизились. Спрос продолжил падать в январе: за прошлый месяц россияне приобрели 95,2 тысячи автомобилей, что на 4% меньше, чем за январь 2020 года.

Сокращение авторынка эксперты объясняют пандемией коронавируса, связанными с ней ограничениями, ростом цен на машины из-за скачка валют, а также сменой приоритетов у россиян. Кроме того в настоящее время наблюдается дефицит востребованных моделей у дилеров, который объясняют «осторожным планированием производства со стороны предприятий».

На февраль и март у аналитиков прогнозы оптимистичные: предполагается, что показатели спроса на авто в России вырастут из-за грядущего повышения цен на фоне роста утильсбора.

В Минопромторге подсчитали, что в среднем ставка для легковых авто вырастет на 5 тысяч рублей до 25 тысяч рублей. Однако, что будет с авторынком ближе к лету, у экспертов есть два полярных мнения: либо спрос останется на уровне благодаря расширенным госпрограммам стимулирования спроса и увеличению поставок авто, либо обрушится из-за скачка цена на новые машины.

Ранее, как сообщал «Рамблер», аналитики агентства «Автостат» заявили, что цены на новые автомобили в среднем подрастут на 10%, поскольку ситуация на валютном рынке «оказывает прямое влияние на стоимость машин». В связи с предполагаемым подорожанием ожидается снижение объема продаж. По самым пессимистичным прогнозам, в 2021 году будет продано на 12% меньше авто, чем в прошлом — около 1,25 миллиона машин. Средневзвешенный прогноз обещает снижение объема продаж на 5-6% до 1,35 миллиона машин.