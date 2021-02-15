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В Москве КамАЗ с пассажирами протаранил опору моста поднятым кузовом 

Павел Тиунов 36 минут назад
В Москве КамАЗ с пассажирами протаранил опору моста поднятым кузовом
Фото: РИА Новости
Два человека пострадали в результате ДТП на Воробьёвых горах, сообщает РЕН ТВ. Водитель КамАЗа забыл опустить кузов и врезался в опору моста.
Инцидент произошёл на юго-западе столицы. Автомобилист не опустил кузов после разгрузки и зацепил им стойку метромоста на Воробьевых горах. Пострадали сам водитель и его пассажир. Оба были госпитализированы с многочисленными ушибами. У последнего — подозрение на перелом позвоночника.
В настоящее время правоохранители разбираются в обстоятельствах происшествия.
Ранее, как сообщал «Рамблер», в городе Прокопьевск Кемеровской области под КамАЗом рухнул мост через реку Аба. Инцидент произошел в районе поселка Спиченково. Водитель проигнорировал требования дорожного знака, указывающего, что по переправе могут передвигаться автомобили не тяжелее 5 тонн. В результате происшествия никто не пострадал.
В Санкт-Петербурге между тем двухсотая по счёту грузовая Газель врезалась в слишком низкий пешеходный мост в Пушкинском районе. Водители продолжают игнорировать дорожный знак и предупреждающий о возможной аварии баннер.
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Автоновости , РЕН ТВ
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