В Москве КамАЗ с пассажирами протаранил опору моста поднятым кузовом 

Два человека пострадали в результате ДТП на Воробьёвых горах, сообщает РЕН ТВ. Водитель КамАЗа забыл опустить кузов и врезался в опору моста.

Инцидент произошёл на юго-западе столицы. Автомобилист не опустил кузов после разгрузки и зацепил им стойку метромоста на Воробьевых горах. Пострадали сам водитель и его пассажир. Оба были госпитализированы с многочисленными ушибами. У последнего — подозрение на перелом позвоночника.

В настоящее время правоохранители разбираются в обстоятельствах происшествия.

Ранее, как сообщал «Рамблер», в городе Прокопьевск Кемеровской области под КамАЗом рухнул мост через реку Аба. Инцидент произошел в районе поселка Спиченково. Водитель проигнорировал требования дорожного знака, указывающего, что по переправе могут передвигаться автомобили не тяжелее 5 тонн. В результате происшествия никто не пострадал.

В Санкт-Петербурге между тем двухсотая по счёту грузовая Газель врезалась в слишком низкий пешеходный мост в Пушкинском районе. Водители продолжают игнорировать дорожный знак и предупреждающий о возможной аварии баннер.