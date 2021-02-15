Apple и Nissan не смогли договориться о создании беспилотного авто 

Американская компания Apple обращалась с предложением о разработке беспилотного автомобиля к автопроизводителю Nissan, однако переговоры даже не перешли на уровень высшего руководства. Об этом сообщила газета Financial Times.
По данным источников издания, причиной разногласий между двумя компаниями стал бренд потенциальных автомобилей. Американская компания просила Nissan выпускать машины под маркой Apple.
При этом в Nissan официально прокомментировали эту информацию, отметив, что переговоры с Apple не ведутся, пишет Reuters.
«Мы не ведем переговоров с Apple. Тем не менее, Nissan всегда открыт для сотрудничества и партнерства», — пояснил официальный представитель компании.