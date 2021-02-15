В России выросли цены на кроссоверы Honda 

Кроссоверы Honda CR-V и Pilot в феврале подорожали на 30 — 95 тысяч рублей. Об этом, проанализировав рынок новых автомобилей в России, сообщили эксперты сайта «Цена Авто».
Проведя мониторинг цен без учета акций и спецпредложений, эксперты пришли к выводу, что стоимость всех комплектаций моделей от Honda выросла на 1,3 — 2,4%.
Так, кроссовер Honda CR-V подорожал 30 — 60 тысяч рублей и стоит сейчас 2 399 900 — 3 099 900 рублей. В свою очередь цена на Pilot выросла до 3 679 900 — 4 448 900 рублей, повышение составило 80 — 95 тысяч.
По итогам января, в России было реализовано 82 автомобиля марки Honda, что на 23% меньше прошлогоднего уровня продаж, отмечает издание.
Как сообщал «Рамблер», ранее автоэксперты предупредили, что цены на новые автомобили в России вырастут, а ряд компаний могут ограничить модельный ряд. Причиной этого станет предложенное Минпромторгом повышение утилизационного сбора. Ожидается, что на легковые автомобили базовая ставка вырастет с 20 тысяч до 25 тысяч рублей, а для тяжелых грузовиков и прицепов — со 150 тысяч до 187,5 тысячи рублей.