В России выросли цены на кроссоверы Honda 

Кроссоверы Honda CR-V и Pilot в феврале подорожали на 30 — 95 тысяч рублей. Об этом, проанализировав рынок новых автомобилей в России, сообщили эксперты сайта «Цена Авто».

Проведя мониторинг цен без учета акций и спецпредложений, эксперты пришли к выводу, что стоимость всех комплектаций моделей от Honda выросла на 1,3 — 2,4%.

Так, кроссовер Honda CR-V подорожал 30 — 60 тысяч рублей и стоит сейчас 2 399 900 — 3 099 900 рублей. В свою очередь цена на Pilot выросла до 3 679 900 — 4 448 900 рублей, повышение составило 80 — 95 тысяч.

По итогам января, в России было реализовано 82 автомобиля марки Honda, что на 23% меньше прошлогоднего уровня продаж, отмечает издание.