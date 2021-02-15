В России вырастут цены на автомобили из-за снижения курса рубля. Об этом сообщает Autonews.

Эксперты и дилеры сходятся во мнении, что ситуация на автомобильном рынке в России будет ухудшаться, а цены вырастут. В настоящее время компании сдерживают их искусственно. С целью выяснить, насколько цены могут вырасти, Autonews сравнил стоимость машин в России и за рубежом.

в России стоит 1 533 000 рублей, на Украине — 1 658 382 рубля, в Чехии (Ambition 1.5 150 МТ) — 2 075 826 рублей, а в Германии — 2 448 911 рублей.

Киа Спортейдж» (2.0 AT 2WD) в России стоит 1 714 900 рублей, на Украине (1.6 AT 2WD) — 1 502 156 рублей, в Южной Корее (2.0 AT 2WD) — 1 611 172 рубля, в Германии (1.6 MT 2WD) — 2 049 715 рублей.

Рено/ Дачия Логан» (1.6 82 л.с. МТ) стоит в России 683 000 рублей, в Латвии (1.0 73 л.с. MT) — 748 801 рубль, в Румынии (1.0 65 л.с. МТ) — 752 500 рублей, на Украине — 987 179 рублей.

БМВ Х5» в комплектации 40i xDrive стоит в России 5 860 000 рублей, в Германии — 6 338 573 рубля, в Испании — 7 151 197 рублей, на Украине — 7 564 756 рублей.

Пежо 3008» (2.0 D Allure AT) стоит в России 2 499 000 рублей, во Франции (1.6 D Allure AT) — 3 441 273 рубля, в Испании (2.0 D Allure AT) — 3 104 255 рублей, на Украине — 2 369 038 рублей.