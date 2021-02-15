Грузовикам в Москве готовят «погодные» ограничения 

Представители ЦОДД выступили с предложением запретить въезд в Москву грузовым машинам во время снегопада. В ведомстве считают, что такая мера поможет предотвратить появление пробок на МКАД.

В связи с сильным снегопадом транспортное движение в Москве почти остановилось. Больше всего проблем возникло на МКАД, где фуры заняли все имеющиеся полосы движения. На некоторых отрезках кольца автомобилистам пришлось даже ночевать в собственных автомобилях.

Как написал в личном микроблоге замглавы ЦОДД Александр Евсин, застрявшие грузовики мешали другим участникам дорожного движения, блокируя их на проезжей части российской столицы, а также нарушали процедуру уборки улиц. По этой причине коммунальные службы не могли оперативно добраться к месту уборки.

Чиновник отметил, что если бы не быстро оказанная помощь, то возник бы полнейший коллапс на кольце. Кроме того выяснилось, что работники Центра помогли вытащить из снега большое количество транспортных средств, из которых было множество большегрузов. Чтобы улучшить ситуацию, ведомство предлагает временно запретить въезд в мегаполис именно таким автомобилям. Власти Москвы намерены ликвидировать последствия плохой погоды в течение ближайших дней.