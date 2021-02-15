Ещё
Далее:
Читайте также:

Jaguar перейдет на электромобили 

Газета.Ru и ещё 2 1 час назад
Jaguar полностью перейдет на электромобили до 2025 года
Фото: Jaguar
Британский автопроизводитель Jaguar Land Rover до 2025 года полностью перейдет на электромобили. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление компании.
В компании объявили, что Jaguar должен производить только электрические автомобили класса люкс, а 60% продаваемых машин Land Rover будут иметь электрические силовые агрегаты к 2030 году.
Производитель также пообещал, что за пять лет представит шесть электрических моделей внедорожников Land Rover, первую — в 2024 году.
Таким образом, к 2030 году покупающие Land Rover смогут выбирать между бензиновыми и электродвигателями, а все модели Jaguar будут только электрическими. К 2026 году произойдет отказ от дизельных двигателей.
Видео дня. Эксперты рассказали, как выбрать незамерзайку
Газета.Ru: последние новости
Появилось видео обрушения строительных лесов в центре Москвы Появилось видео обрушения строительных лесов в центре Москвы И.о. спортивного директора ЦСКА прокомментировал трансфер Бохинена И.о. спортивного директора ЦСКА прокомментировал трансфер Бохинена Девушку выбросили из внедорожника на ходу в Казани Девушку выбросили из внедорожника на ходу в Казани
Автоновости , Jaguar , Rover , Land Rover , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Авария фуры в Калужской области попала на видео
00:56
Авария фуры в Калужской области попала на видео
ДТП
Массовое ДТП на Урале сняли на видео
00:59
Массовое ДТП на Урале сняли на видео
ДТП
Видео с вылетевшей в кювет под Питером маршруткой
00:15
Видео с вылетевшей в кювет под Питером маршруткой
ДТП
Сгоревший на Ярославском шоссе авто сняли на видео
00:31
Сгоревший на Ярославском шоссе авто сняли на видео
ДТП
Протаранивший стену парковки авто сняли на видео
01:16
Протаранивший стену парковки авто сняли на видео
ДТП
Видео с места смертельного ДТП на юге Москвы
00:28
Видео с места смертельного ДТП на юге Москвы
ДТП
Видео с места ДТП, в котором сбили пешехода
00:24
Видео с места ДТП, в котором сбили пешехода
ДТП
Жесткое ДТП в центре Москвы попало на видео
00:51
Жесткое ДТП в центре Москвы попало на видео
ДТП
Видео с места смертельного ДТП в Подмосковье
00:41
Видео с места смертельного ДТП в Подмосковье
ДТП
Видео с водителем автобуса, спасшим 30 пассажиров
02:18
Видео с водителем автобуса, спасшим 30 пассажиров
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение