Jaguar полностью перейдет на электромобили до 2025 года

Британский автопроизводитель Jaguar Land Rover до 2025 года полностью перейдет на электромобили. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление компании.

В компании объявили, что Jaguar должен производить только электрические автомобили класса люкс, а 60% продаваемых машин Land Rover будут иметь электрические силовые агрегаты к 2030 году.

Производитель также пообещал, что за пять лет представит шесть электрических моделей внедорожников Land Rover, первую — в 2024 году.

Таким образом, к 2030 году покупающие Land Rover смогут выбирать между бензиновыми и электродвигателями, а все модели Jaguar будут только электрическими. К 2026 году произойдет отказ от дизельных двигателей.