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ГИБДД с помощью камер вынесла более 145,5 млн штрафов в 2020 году 

Артём Кульша 2 часа назад
В 2020 году ГИБДД вынесла с помощью камер
почти на 20% больше штрафов, чем в 2019-м. Об этом сообщает «Коммерсант».
По итогам прошлого года Госавтоинспекция вынесла более 145,5 миллиона штрафов с помощью камер — на 19,2% больше, чем в позапрошлом. Наибольшее число штрафов камерами и инспекторами было наложено за превышение скорости движения (124 миллиона), несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги (13,6 миллиона), и проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика (5,2 миллиона).
Координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов высказал мнение, что на росте выявляемости нарушений в 2020-м отразилось более частое применение камер, фиксирующих несколько составов нарушений, и увеличение числа самих комплексов.

«Количество камер на дорогах никак на аварийность не влияет. Раньше хоть какая-то корреляция была. Сейчас связи не осталось. Комплексы устанавливаются для сбора штрафов», — считает он.

Шкуматов заявил, что косвенно развитие систем фотовидеофиксации нарушений ухудшает безопасность движения — деньги, которые граждане потратили на оплату штрафов, они могли потратить на обновление автопарка, а сейчас будут вынуждены покупать более дешевые и менее безопасные автомобили.
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Автоновости , Видео , Петр Шкуматов , ГИБДД
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