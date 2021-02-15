ГИБДД с помощью камер вынесла более 145,5 млн штрафов в 2020 году 

В 2020 году ГИБДД вынесла с помощью камер

почти на 20% больше штрафов, чем в 2019-м. Об этом сообщает «Коммерсант».

По итогам прошлого года Госавтоинспекция вынесла более 145,5 миллиона штрафов с помощью камер — на 19,2% больше, чем в позапрошлом. Наибольшее число штрафов камерами и инспекторами было наложено за превышение скорости движения (124 миллиона), несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги (13,6 миллиона), и проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика (5,2 миллиона).

Координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов высказал мнение, что на росте выявляемости нарушений в 2020-м отразилось более частое применение камер, фиксирующих несколько составов нарушений, и увеличение числа самих комплексов.

«Количество камер на дорогах никак на аварийность не влияет. Раньше хоть какая-то корреляция была. Сейчас связи не осталось. Комплексы устанавливаются для сбора штрафов», — считает он.

Шкуматов заявил, что косвенно развитие систем фотовидеофиксации нарушений ухудшает безопасность движения — деньги, которые граждане потратили на оплату штрафов, они могли потратить на обновление автопарка, а сейчас будут вынуждены покупать более дешевые и менее безопасные автомобили.