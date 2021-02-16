Восстановлено движение на участке обрушения лесов в Москве

Восстановлено движение на перекрытом из-за обрушения строительных лесов участке от площади Яузские ворота на Солянскую улицу в столице. Об этом во вторник, 16 февраля, сообщается в Telegram -канале Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Уточняется, что также возобновили движение автобусов и электробусов на участке дороги в районе метро «Китай-город».

— Движение восстановлено, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что было временно приостановлено движение транспорта от площади Яузские ворота на Солянскую улицу, от поворот налево с улицы Солянка на Солянский проезд, а также Лубянский проезд до улицы Маросейка.