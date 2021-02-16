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Восстановлено движение на участке обрушения строительных лесов в Москве 

Вечерняя Москва и ещё 4 31 минуту назад
Восстановлено движение на участке обрушения лесов в Москве
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Восстановлено движение на перекрытом из-за обрушения строительных лесов участке от площади Яузские ворота на Солянскую улицу в столице. Об этом во вторник, 16 февраля, сообщается в Telegram-канале Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
Уточняется, что также возобновили движение автобусов и электробусов на участке дороги в районе метро «Китай-город».

— Движение восстановлено, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что было временно приостановлено движение транспорта от площади Яузские ворота на Солянскую улицу, от поворот налево с улицы Солянка на Солянский проезд, а также Лубянский проезд до улицы Маросейка.
Напомним, что обрушение лесов произошло по адресу Лубянский проезд, дом 25, строение 1. Площадь обрушения составила 600 квадратных метров. В результате инцидента пострадал один человек. Момент происшествия попал на видео.
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