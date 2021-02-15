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Во втором российском регионе начался дефицит бензина 

Lenta.ru и ещё 1 3 часа назад
Во втором российском регионе начался дефицит бензина
Фото: РИА Новости
В Иркутской области одна из крупнейших частных сетей АЗС «КрайсНефть» остановила продажу Аи-95 из-за дефицита. Об этом компания предупредила на своем сайте. С чем связана такая ситуация, не объясняется.
Между тем в отделе маркетинга уточнили, что задержки начались 13 февраля. Где компания закупает Аи-95 и какой именно НПЗ остановил поставки, представитель «КрайсНефти» пообещал уточнить позднее, сообщает «Интерфакс».
Это уже второй за последнее время российский регион, где наблюдается дефицит бензина. Ранее топлива перестало хватать в Хабаровском крае. Из-за этого Аи-92 начали продавать за 75 рублей, Аи-95 — за 80 рублей, Аи-101 — за 100 рублей.
В Хабаровске начали продавать бензин по объявлениям
На прошлой неделе министр промышленности и торговли региона Сергей Калитин отчитался о том, что дефицит Аи-92 ликвидирован, а нехватка Аи-95 закончится позднее.
На официальном сайте «КрайсНефть» указано, что компании принадлежат две собственные нефтебазы с объемом хранения до 23 тысяч кубометров топлива. Компания ведет закупки у Омского НПЗ, Ачинского НПЗ, у «Башнефти» и «Газпром газэнергосети».
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Автоновости , Башнефть , Интерфакс
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