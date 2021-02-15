Ещё
Далее:
Читайте также:

В Москве цена бензина Аи-98 подскочила на 22 копейки за неделю 

Прайм и ещё 1 23 минуты назад
Цена Аи-98 подскочила на 22 копейки за неделю в Москве
Фото: РИА Новости
Средние цены на бензин и дизтопливо на АЗС Москвы на неделе с 8 по 15 февраля выросли, при этом самую существенную динамику показала стоимость бензина марки Аи-98 — он подорожал сразу на 22 копейки, до 55,56 рубля за литр, следует из статистики Московской топливной ассоциации (МТА).
По состоянию на понедельник средневзвешенная цена на бензин марки Аи-92 выросла в столице на 12 копеек, до 44,51 рубля за литр, Аи-95 — на 11 копеек, до 49,08 рубля. Дизельное топливо подорожало на 12 копеек, до 48,72 рубля.
Цены на бензины Аи-92 и Аи-95 при этом выросли в шести сетях АЗС из десяти: это сети заправок "Татнефти", "Газпром нефти", "Лукойла", "НефтьМагистраль", "Глобал" (бренд "ЕКА"), "Шелл Нефть". Бензин Аи-98 подорожал на четырех сетях АЗС — "Газпром нефти", "Лукойла", "Глобал" (бренд "ЕКА"), "Шелл Нефть". Цены на дизельное топливо выросли на сетях заправок "Татнефти", "Газпром нефти", "Лукойла", НефтьМагистраль", "Глобал" (бренд "ЕКА").
На предыдущей неделе средние цены на бензин и дизтопливо на АЗС Москвы росли на 9-12 копеек. Цены на бензин в столице растут уже два месяца темпами примерно на 5-10 копеек каждую неделю.
Видео дня. Эксперты рассказали, как выбрать незамерзайку
Прайм: последние новости
ГИБДД получит право изымать документы на автомобили ГИБДД получит право изымать документы на автомобили Mercedes отзывает более миллиона машин из-за ряда проблем Mercedes отзывает более миллиона машин из-за ряда проблем Российских автомобилистов предупредили о новых запретах Российских автомобилистов предупредили о новых запретах
Комментарии
Автоновости , Татнефть , Газпромнефть , Лукойл
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Авария фуры в Калужской области попала на видео
00:56
Авария фуры в Калужской области попала на видео
ДТП
Массовое ДТП на Урале сняли на видео
00:59
Массовое ДТП на Урале сняли на видео
ДТП
Видео с вылетевшей в кювет под Питером маршруткой
00:15
Видео с вылетевшей в кювет под Питером маршруткой
ДТП
Сгоревший на Ярославском шоссе авто сняли на видео
00:31
Сгоревший на Ярославском шоссе авто сняли на видео
ДТП
Протаранивший стену парковки авто сняли на видео
01:16
Протаранивший стену парковки авто сняли на видео
ДТП
Видео с места смертельного ДТП на юге Москвы
00:28
Видео с места смертельного ДТП на юге Москвы
ДТП
Видео с места ДТП, в котором сбили пешехода
00:24
Видео с места ДТП, в котором сбили пешехода
ДТП
Жесткое ДТП в центре Москвы попало на видео
00:51
Жесткое ДТП в центре Москвы попало на видео
ДТП
Видео с места смертельного ДТП в Подмосковье
00:41
Видео с места смертельного ДТП в Подмосковье
ДТП
Видео с водителем автобуса, спасшим 30 пассажиров
02:18
Видео с водителем автобуса, спасшим 30 пассажиров
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение