Ещё
Далее:
Читайте также:

МВД прописало требования к безопасности автомобиля при прохождении ТО 

RT на русском и ещё 7 1 час назад
МВД прописало требования к автомобилям при прохождении ТО
Фото: globallookpress.com
МВД прописало несколько десятков требований к безопасности транспортного средства при прохождении техосмотра, сообщает ТАСС.
Требования содержатся в новой редакции федерального закона «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
В документе перечислены более 80 требований, касающиеся тормозной системы автомобиля, рулевого управления, внешних световых приборов, шин и колес, а также двигателя и его систем.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, автоэксперт Вячеслав Лысаков прокомментировал сообщение о том, что Министерство транспорта смягчит требования к процедуре фотосъёмки транспортного средства в ходе техосмотра.
Видео дня. Эксперты рассказали, как выбрать незамерзайку
RT на русском: последние новости
МВД рассказало о ходе разработки регламента сдачи экзамена на права МВД рассказало о ходе разработки регламента сдачи экзамена на права В Госдуме прокомментировали планы «Газпрома» по запуску «Северного потока — 2» В Госдуме прокомментировали планы «Газпрома» по запуску «Северного потока — 2» «Газпром» намерен задействовать «Северный поток — 2» в 2021 году «Газпром» намерен задействовать «Северный поток — 2» в 2021 году
Автоновости , Бортжурнал , Вячеслав Лысаков , Конституционный комитет Госдумы , Минтранс РФ , МВД , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Авария фуры в Калужской области попала на видео
00:56
Авария фуры в Калужской области попала на видео
ДТП
Массовое ДТП на Урале сняли на видео
00:59
Массовое ДТП на Урале сняли на видео
ДТП
Видео с вылетевшей в кювет под Питером маршруткой
00:15
Видео с вылетевшей в кювет под Питером маршруткой
ДТП
Сгоревший на Ярославском шоссе авто сняли на видео
00:31
Сгоревший на Ярославском шоссе авто сняли на видео
ДТП
Протаранивший стену парковки авто сняли на видео
01:16
Протаранивший стену парковки авто сняли на видео
ДТП
Видео с места смертельного ДТП на юге Москвы
00:28
Видео с места смертельного ДТП на юге Москвы
ДТП
Видео с места ДТП, в котором сбили пешехода
00:24
Видео с места ДТП, в котором сбили пешехода
ДТП
Жесткое ДТП в центре Москвы попало на видео
00:51
Жесткое ДТП в центре Москвы попало на видео
ДТП
Видео с места смертельного ДТП в Подмосковье
00:41
Видео с места смертельного ДТП в Подмосковье
ДТП
Видео с водителем автобуса, спасшим 30 пассажиров
02:18
Видео с водителем автобуса, спасшим 30 пассажиров
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение