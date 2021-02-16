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80 пунктов: МВД прописало требования для ТО 

Алиса Селезнёва 1 час назад
МВД прописало требования к автомобилям при прохождении ТО
Фото: globallookpress.com
Более 80 требований к безопасности транспортного средства, которые будут учитываться при прохождении техосмотра, прописано в новой редакции федерального закона. Об этом сообщает ТАСС.
«Рамблер» писал, что с 1 марта в силу вступит обновленный закон «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». МВД запускает единую автоматизированную систему, в которой будут храниться данные о проведенных ТО по всей стране.
Нововведение предполагает, что каждый автомобиль, заезжающий на станцию техобслуживания, должен быть зафиксирован на фото до и после процедуры. В систему внесут сведения о времени и месте прохождения техосмотра, а также будет оформлена диагностическая карта на автомобиль. При этом карты без пройденного техосмотра будут аннулироваться.
В новой редакции федерального закона прописано более 80 требований, касающиеся тормозной системы автомобиля, рулевого управления, внешних световых приборов, шин и колес, а также двигателя и его систем.
Так, ТО не удастся пройти, если будет обнаружена протечка тормозной жидкости или герметичность трубопроводов будет нарушена.
Для прохождения техосмотра у автомобиля также должны быть исправны стояночный тормоз, а изменение усилия при повороте рулевого колеса должно быть плавным во всем диапазоне.
Суммарный же люфт в рулевом управлении не должен превышать предельных значений, установленных производителем.
Пристальное внимание проводящие ТО мастера обратят и на стекла автомобиля. Так, если на лобовом стекле машины есть большая трещина со стороны водителя, то техосмотр пройти не удастся.
Диагностическую карту не дадут и если места для сиденья не будут оборудованы ремнями безопасности (без дефектов). Среди требований и целостность внешних световых приборов, а также правильная настройка света. Не останется без внимания и сезонность шин.
Видео дня. С 1 марта в России изменятся правила техосмотра автомобилей
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Автоновости , Бортжурнал , МВД
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