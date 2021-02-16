В России упало производство бензина 

В январе 2021 года в России снизилось производство бензина. Об этом сообщает пресс-служба Росстата.

Вчера Федеральная служба государственной статистики представила данные о промышленном производстве в январе. Согласно им, по сравнению с январем 2020-го, индекс промышленного производства составил 97,5%, а по сравнению с декабрем прошлого года — 78,9%.

Также из статистики следует, что в январе 2021-го было выпущено 3,2 миллиона тонн автомобильного бензина. Это на 6,6% меньше, чем в январе 2020-го, и на 2,9% меньше, чем в декабре того же года.

В середине января, как сообщал «Рамблер», на Хабаровском нефтеперерабатывающем заводе из-за технических проблем произошла остановка производства бензина. Была разработана временная схема доставки и продажи топлива. На прошлой неделе поставки бензина марок АИ-92 и АИ-95 на АЗС Дальнего Востока были полностью возобновлены.