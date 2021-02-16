Как страховая может отказать в выплате по ОСАГО 

«Известия» опубликовали историю автоледи из Москвы, которой страховая компания отказала в выплате по ОСАГО после серьезной аварии. Женщину заподозрили в мошенничестве.

Жительница столицы Ольга О. за рулем своего Nissan Juke попала в аварию весной прошлого года. Она уверяет, что ее авто притерлось с Mitsubishi Lancer , уходящим от столкновения с другой машиной. В результате Ольга не справилась с управлением и врезалась в отбойник. Водитель Mitsubishi признал свою вину. Женщина оформила аварию, сделала независимую экспертизу, по результатам которой ремонт авто был оценен в 180 тысяч рублей, и отнесла пакет документов в страховую компанию. Однако страховщики в выплате по ОСАГО женщине отказали.

В компании отметили, что истинные обстоятельства аварии из приведенных документов до конца не ясны: в частности, данные из объяснения Ольги не совпадают со сведениями из протокола сотрудников ГИБДД , оформивших ДТП. Автоледи уверяет, что столкновение с Mitsubishi произошло из-за того, что машину виновника развернуло на дороге. Полицейские в свою очередь написали, что виновник не уступил дорогу и в результате автомобили соприкоснулись крыльями.

Оказалось, что участники ДТП после столкновения съехали на обочину, а правоохранители были вынуждены описывать обстоятельства аварии исходя из увиденного. Кроме того, Ольга не сделала достаточное количество фото повреждений авто, а также не зафиксировала разбитое в результате ДТП ограждение.

В итоге страховщики заподозрили автоледи в мошенничестве. На нее было написано заявление в полицию, но уголовное дело после общения с женщиной правоохранители заводить не стали. Страховая также заказала трасологическую экспертизу, которая не обнаружила следов соприкосновения транспортных средств.

«Страховщики предполагают, что повреждения были получены раньше», — пояснила адвокат автомобилистки Анжела Глебова.

В суде юристы страховой заявили, что столкновения Nissan с Mitsubishi не было, а Ольга врезалась в отбойник из-за потери управления на дороге. Обстоятельства аварии, по их словам, не попадают под страховой случай по ОСАГО. Суд, изучив доводы обеих сторон, встал на сторону страховой компании. Женщина намерена доказывать правоту в вышестоящих инстанциях.