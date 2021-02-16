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Как страховая может отказать в выплате по ОСАГО 

Павел Тиунов 1 час назад
Как страховая может отказать в выплате по ОСАГО
Фото: РИА Новости
«Известия» опубликовали историю автоледи из Москвы, которой страховая компания отказала в выплате по ОСАГО после серьезной аварии. Женщину заподозрили в мошенничестве.
Жительница столицы Ольга О. за рулем своего Nissan Juke попала в аварию весной прошлого года. Она уверяет, что ее авто притерлось с Mitsubishi Lancer, уходящим от столкновения с другой машиной. В результате Ольга не справилась с управлением и врезалась в отбойник. Водитель Mitsubishi признал свою вину. Женщина оформила аварию, сделала независимую экспертизу, по результатам которой ремонт авто был оценен в 180 тысяч рублей, и отнесла пакет документов в страховую компанию. Однако страховщики в выплате по ОСАГО женщине отказали.
В компании отметили, что истинные обстоятельства аварии из приведенных документов до конца не ясны: в частности, данные из объяснения Ольги не совпадают со сведениями из протокола сотрудников ГИБДД, оформивших ДТП. Автоледи уверяет, что столкновение с Mitsubishi произошло из-за того, что машину виновника развернуло на дороге. Полицейские в свою очередь написали, что виновник не уступил дорогу и в результате автомобили соприкоснулись крыльями.
Оказалось, что участники ДТП после столкновения съехали на обочину, а правоохранители были вынуждены описывать обстоятельства аварии исходя из увиденного. Кроме того, Ольга не сделала достаточное количество фото повреждений авто, а также не зафиксировала разбитое в результате ДТП ограждение.
В итоге страховщики заподозрили автоледи в мошенничестве. На нее было написано заявление в полицию, но уголовное дело после общения с женщиной правоохранители заводить не стали. Страховая также заказала трасологическую экспертизу, которая не обнаружила следов соприкосновения транспортных средств.

«Страховщики предполагают, что повреждения были получены раньше», — пояснила адвокат автомобилистки Анжела Глебова.

В суде юристы страховой заявили, что столкновения Nissan с Mitsubishi не было, а Ольга врезалась в отбойник из-за потери управления на дороге. Обстоятельства аварии, по их словам, не попадают под страховой случай по ОСАГО. Суд, изучив доводы обеих сторон, встал на сторону страховой компании. Женщина намерена доказывать правоту в вышестоящих инстанциях.
Ранее, как сообщал «Рамблер», стало известно, что крупнейшие российские страховые компании активно добиваются доступа к записям с камер дорожного наблюдения в регионах. При этом страховщики указывают на плюсы от возможного взаимодействия: записи позволяют им определить точное место и время аварии, изучить детали ДТП и оценить масштабы ущерба. Как следствие, удается избежать мошенничеств, сулящих крупные убытки. В большинстве случаев местные власти идут на сотрудничество с неохотой, ссылаясь на конфиденциальность персональных данных. В некоторых регионах против выступают руководители местных управлений МВД и МЧС.
Видео дня. С 1 марта в России изменятся правила техосмотра автомобилей
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Автоновости , Бортжурнал , Nissan , Mitsubishi Lancer , Nissan Juke , Mitsubishi , МЧС , ГИБДД , МВД , газета "Известия"
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