Renault приступила к испытания нового Sandero 

«Российское» семейство Renault Logan и Sandero готовится к смене поколения, третье по счёту принесёт легковушкам относительно свежую архитектуру CFM-B, а их дизайн, за исключением шильдиков, будет кнонирован с румынских Dacia . Сегодня на дорогах Тольятти был замечен приподнятый хэтчбек Sandero Stepway подтверждающий эту информацию, фотографию опубликовали в сообществе AvtoVAZ news

В сравнении с нынешней гаммой новые Logan и Sandero будут крупнее, размер колёсной базы у четырёхдверки увеличится до 2649 мм, у хэтчбека до 2604 мм, это добавит свободного пространства в салоне и багажном отделении. В гамме моторов тоже грядут изменения, нынешние силовые установки дополнят турбомоторы семейства Energy TCe рабочим объёмом от 1,0 до 1,3 л.

В продаже новые Logan и Sandero появятся уже в следующем году.