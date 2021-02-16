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Renault приступила к испытания нового Sandero 

Autorating.ru 2 часа назад
Renault приступила к испытания нового Sandero
Фото: AvtoVAZ news
«Российское» семейство Renault Logan и Sandero готовится к смене поколения, третье по счёту принесёт легковушкам относительно свежую архитектуру CFM-B, а их дизайн, за исключением шильдиков, будет кнонирован с румынских Dacia. Сегодня на дорогах Тольятти был замечен приподнятый хэтчбек Sandero Stepway подтверждающий эту информацию, фотографию опубликовали в сообществе AvtoVAZ news.
В сравнении с нынешней гаммой новые Logan и Sandero будут крупнее, размер колёсной базы у четырёхдверки увеличится до 2649 мм, у хэтчбека до 2604 мм, это добавит свободного пространства в салоне и багажном отделении. В гамме моторов тоже грядут изменения, нынешние силовые установки дополнят турбомоторы семейства Energy TCe рабочим объёмом от 1,0 до 1,3 л.
В продаже новые Logan и Sandero появятся уже в следующем году.
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Автоновости , Renault Logan , Renault , Dacia , Автоваз
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