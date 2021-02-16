Появились подробности о будущем Nissan Terrano 

Будущее Nissan Terrano, соплатформенного «клона» Renault Duster первого поколения, оказалось под вопросом, сообщает «Авторевю». В настоящее время модель собирают на мощностях московского завода «Рено Россия», и как минимум еще несколько месяцев, а то и дольше, кроссовер продержится на конвейере.

Nissan Terrano, он же слегка перелицованный Renault Duster первого поколения, стоит дороже собрата (цены начинаются от 1 145 000 рублей) и уступает ему по объемам продаж. Так, за 2020 год в России реализовали более 31,6 тысячи «Дастеров» и 11,2 тысячи «Террано».

В январе 2021 года на заводе «Рено Россия» стартовало производство Duster второго поколения и, по информации «Авторевю», новинку выпускают параллельно с Nissan Terrano. В ближайшие месяцы «Террано» не снимут с конвейера — дилеры подтвердили изданию, что уже есть сформированные заказы на март и апрель, однако дальнейшие перспективы модели пока туманны.

В разговоре с «Мотором» представитель Nissan заявил, что компания не намерена отказываться от присутствия в популярном сегменте кроссоверов B-класса. Однако информацию о будущих продуктовых планах автопроизводитель не раскрывает.

Россия — единственная страна, где производят Nissan Terrano. Кроссовер доступен с двумя моторами на выбор: 1,6-литровым мощностью 114 лошадиных сил и 2,0-литровым, который выдает 143 силы. Пару агрегатам составляет пяти— либо шестиступенчатая «механика» или автомат, привод может быть как передним, так и полным.