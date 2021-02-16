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Появились подробности о будущем Nissan Terrano 

Motor.ru 2 часа назад
Появились подробности о будущем Nissan Terrano
Фото: © Nissan
Будущее Nissan Terrano, соплатформенного «клона» Renault Duster первого поколения, оказалось под вопросом, сообщает «Авторевю». В настоящее время модель собирают на мощностях московского завода «Рено Россия», и как минимум еще несколько месяцев, а то и дольше, кроссовер продержится на конвейере.
Nissan Terrano, он же слегка перелицованный Renault Duster первого поколения, стоит дороже собрата (цены начинаются от 1 145 000 рублей) и уступает ему по объемам продаж. Так, за 2020 год в России реализовали более 31,6 тысячи «Дастеров» и 11,2 тысячи «Террано».
В январе 2021 года на заводе «Рено Россия» стартовало производство Duster второго поколения и, по информации «Авторевю», новинку выпускают параллельно с Nissan Terrano. В ближайшие месяцы «Террано» не снимут с конвейера — дилеры подтвердили изданию, что уже есть сформированные заказы на март и апрель, однако дальнейшие перспективы модели пока туманны.
В разговоре с «Мотором» представитель Nissan заявил, что компания не намерена отказываться от присутствия в популярном сегменте кроссоверов B-класса. Однако информацию о будущих продуктовых планах автопроизводитель не раскрывает.
Россия — единственная страна, где производят Nissan Terrano. Кроссовер доступен с двумя моторами на выбор: 1,6-литровым мощностью 114 лошадиных сил и 2,0-литровым, который выдает 143 силы. Пару агрегатам составляет пяти— либо шестиступенчатая «механика» или автомат, привод может быть как передним, так и полным.
В настоящее время Nissan представлен в России четырьмя моделями: помимо Terrano, который собирают в Москве, это Qashqai, X-Trail и Murano, которые выпускают на заводе марки в Санкт-Петербурге. Кроме того, в течение 2021 года на российском рынке появится Pathfinder пятого поколения, но его будут поставлять из США.
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Автоновости , Nissan , Nissan Terrano , Renault Duster , Renault , Авторевю
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