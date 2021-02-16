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Путин поздравил «КАМАЗ» с 45-летием выпуска первого автомобиля 

Алиса Селезнёва 24 минуты назад
Путин поздравил «КАМАЗ» с 45-летием выпуска первого автомобиля
Фото: РИА Новости
Сегодня Камский автомобильный завод празднует 45-летие со дня выпуска первого автомобиля — КАМАЗ-5320. С этим событием трудовой коллектив завода и гендиректора Сергея Когогина поздравил президент России Владимир Путин.

«Сердечно поздравляю вас с 45-летней годовщиной выпуска первого автомобиля легендарной марки «КАМАЗ». Строительство КАМАЗа по праву считается одним из наиболее масштабных и востребованных проектов в отечественном автомобилестроении, важным вкладом в укрепление экономической, индустриальной мощи, обороноспособности государства», — говорится в поздравлении президента, размещенном на сайте Кремля.

Глава государства напомнил, что первый автомобиль сошел с конвейера 16 февраля 1976 года. По его словам, сегодня «КАМАЗы» — в числе признанных мировых лидеров большегрузного автомобилестроения.

«Отрадно, что нынешнее поколение камазовцев достойно продолжает замечательные традиции, заложенные предшественниками. Как и десятилетия назад, здесь работают глубоко преданные делу и родному заводу профессионалы, рождаются смелые идеи и по-настоящему инновационные подходы», — подчеркнул Владимир Путин.

В пресс-службе «КАМАЗА» напомнили, что завод был построен в рекордно короткие сроки и с тех пор выполняет все поставленные перед ним задачи.

«16 февраля 1976 года с конвейера сошёл первенец — бортовой КАМАЗ-5320. (…) Темпы роста производства на «КАМАЗе» были рекордными: уже в июне 1979 года с главного конвейера сошел стотысячный грузовик, к апрелю 1980 года выпущено уже 150 тысяч большегрузов», — отмечается в сообщении на сайте компании.

При этом в «КАМАЗе» подчеркнули, что сейчас предприятие выпускает свыше 60 основных моделей и 1500 комплектаций автомобилей. А в 2020 году на рынок была выведена одна из новейших разработок — магистральный тягач КАМАЗ-54901.
«Рамблер» писал, что ранее комитет Госдумы по экономической политике и промышленности предложил Минтрансу и Минпромторгу запретить использование автомобилей, «достигших предельного срока эксплуатации». При этом в «КАМАЗе» поддержали это предложение, отметив, что «меры, направленные на обновления парка грузовиков, позволят улучшить экологическую обстановку в городах и повысить безопасность на дорогах».
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Автоновости , Сергей Когогин , Владимир Путин , Минпромторг , Госдума , Минтранс РФ
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