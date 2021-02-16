В Европе резко упали продажи автомобилей 

Уровень продаж новых машин на европейском рынке снизился на 28%, сообщает «Коммерсант». Эксперты полагают, что в феврале ситуация усугубится.

Журналисты ссылаются на исследование издания Bloomberg Intelligence ситуации на немецком, французском, британском, итальянском и испанском рынках.

Они отметили, что более, чем на четверть суммарные продажи упали в январе из-за введенных в стране ограничений, связанных с угрозой распространения коронавируса. В феврале падение рынка продолжится: по мнению аналитиков, на 10%.

Неопределенная ситуация с продажами авто в Европе будет сохраняться в течение первого полугодия, отметили в издании.

Ранее эксперты проанализировали показатели европейского авторынка по итогам 2020 года. Оказалось, что продажи упали на 18,9%.

Неутешительная статистика в отрасли замечена и в России. Как сообщал «Рамблер», отечественному авторынку предрекли обвал в 2021 году. Аналитики констатировали, что после оживления на рынке осенью в декабре показатели заметно снизились. Спрос продолжил падать в январе: за прошлый месяц россияне приобрели 95,2 тысячи автомобилей, что на 4% меньше, чем за январь 2020 года.

Сокращение авторынка эксперты объясняют пандемией коронавируса, связанными с ней ограничениями, ростом цен на машины из-за скачка валют, а также сменой приоритетов у россиян. Кроме того, в настоящее время наблюдается дефицит востребованных моделей у дилеров, который объясняют «осторожным планированием производства со стороны предприятий». Что будет с авторынком ближе к лету, у экспертов есть два полярных мнения: либо спрос останется на уровне благодаря расширенным госпрограммам стимулирования спроса и увеличению поставок авто, либо обрушится из-за скачка цена на новые машины.