16 февраля 1976 года с конвейера Камского автомобильного завода в Набережных Челнах сошёл первый серийный КамАЗ. Об этом сообщает rt.com.

Разработка нового грузовика началась в конце 60-х годов. Автомобиль должен был быть экономичным, простым в эксплуатации и обладать грузоподъемностью более 8 тонн.

В 1969 году советское руководство решило создать для сборки грузовика новое предприятие. Строили Камский автозавод всей страной. Через 7 лет новый промышленный гигант был введен в эксплуатацию. Уже спустя год КамАЗ выпустил 22 тысячи автомобилей.

По подсчётам специалистов, к 1988 году Советский Союз получил около 8 млрд рублей транспортной прибыли от эксплуатации автомобилей КамАЗ. Тем самым окупились огромные затраты на создание грузовика.

В «лихие» 90-е КамАЗ сумел сохранить производство и наладить выпуск новых моделей. В 2012 году завод выпустил свой двухмиллионный грузовик — полноприводный КамАЗ-6522 повышенной грузоподъёмности с 16-ступенчатой коробкой передач и двигателем мощностью 400 л. с.

КамАЗ прославился и на спортивном поприще. В 1988 году при заводе была создана спортивная команда «КамАЗ-мастер», которая неоднократно становилась победителем престижных международных соревнований, включая ралли-рейды «Дакар» и «Шёлковый путь».