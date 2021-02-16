Минпромторг спрогнозировал рост автопроизводства в 2021 году 

В 2021 году в России ожидается рост промышленного производства по ряду направлений. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров

Сегодня проходит конференция по стратегическому сотрудничеству между Россией и Германией. Мантуров выступил в ходе нее. Во время своего выступления он сообщил, что в текущем году Минпромторг ожидает роста промышленного производства в стране по ряду направлений. Среди таковых министр упомянул легкую промышленность, фармацевтику, химическую отрасль, сферу производства спортивных товаров и автопром.

Он назвал наличие автомобильной промышленности в этом списке особенно примечательным с учетом того, что в 2020-м падение производства в этом секторе было резким.

Вчера, как сообщал «Рамблер», Росстат представил данные о промышленном производстве в январе. Согласно им, по сравнению с январем 2020-го индекс промышленного производства составил 97,5%, а по сравнению с декабрем прошлого года — 78,9%.

Также из статистики следует, что в январе 2021-го было выпущено 94,3 тысячи легковых автомобилей. Это на 0,2% больше, чем в январе 2020-го, но на 26,7% меньше, чем в декабре того же года.