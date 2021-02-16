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General Motors к 2035 году откажется от автомобилей с ДВС 

Car.ru 1 час назад
General Motors к 2035 году откажется от автомобилей с ДВС
Фото: Reuters
Крупный производитель из США General Motors сообщил, что уже к 2035 году он приостановит продажи бензиновых и дельных автомобилей и перейдет на электрокары.
Крупный автогигант General Motors совсем недавно поделился новой стратегией, согласно которой от продажи автомобилей с ДВС откажутся уже к 2035 году. Заметим, что сегодня многие компании стараются вводить в модельный ряд все больше электрокаров, но только единицы говорят о полном отказе от ДВС.
До этого времени производители сообщали только о переводе на электрокары отдельных брендов или частичном выпуске подобных автомобилей. Именно поэтому резкое заявление General Motors стало для многих неожиданностью. Эта компания получает прибыль, благодаря выпуску габаритных пикапов и универсалов с мощными моторами.
Сейчас многие производители соглашаются с тем, что рынок электрокаров является единственным, кто показывает стабильный рост. В прошлом году в Европе рост продаж авто данного сегмента вырос на 137% и побил рекорд.
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Автоновости , General Motors
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