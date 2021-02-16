Ещё
Далее:
Читайте также:

Дептранс планирует подать в суд на водителя, вставшего на трамвайных путях в Москве 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Дептранс подаст в суд на вставшего на трамвайные пути водителя
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
Департамент транспорта столицы планирует подать в суд на водителя, который встал на трамвайные пути в Москве. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.
Инцидент произошел во вторник, 16 февраля, на Варшавском шоссе в районе дома 11. Автомобилист выехал на пути, из-за чего препятствовал движению трамваев № 3, 16, 47, 49 в течение 1,5 часа.
Уточняется, что водитель хотел объехать по трамвайным рельсам затруднения в движении на Варшавском шоссе, однако застрял на путях. Машину оперативно вытащили бригады дорожного патруля, добавили в пресс-службе.
— Сейчас мы обсуждаем вопрос подачи водителю судебного иска, — сообщили в департаменте.
Отмечается, что в настоящее время движение общественного транспорта на участке восстановили.
Видео дня. С 1 марта в России изменятся правила техосмотра автомобилей
Вечерняя Москва: последние новости
МВД России обозначило требования к автомобилям при техосмотре МВД России обозначило требования к автомобилям при техосмотре Движение по улице Солянке перекрыли из-за инцидента со строительными лесами Движение по улице Солянке перекрыли из-за инцидента со строительными лесами Москвичей призвали отложить поездки на личных авто вечером 12 февраля из-за метели Москвичей призвали отложить поездки на личных авто вечером 12 февраля из-за метели
Автоновости
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Авария фуры в Калужской области попала на видео
00:56
Авария фуры в Калужской области попала на видео
ДТП
Массовое ДТП на Урале сняли на видео
00:59
Массовое ДТП на Урале сняли на видео
ДТП
Видео с вылетевшей в кювет под Питером маршруткой
00:15
Видео с вылетевшей в кювет под Питером маршруткой
ДТП
Сгоревший на Ярославском шоссе авто сняли на видео
00:31
Сгоревший на Ярославском шоссе авто сняли на видео
ДТП
Протаранивший стену парковки авто сняли на видео
01:16
Протаранивший стену парковки авто сняли на видео
ДТП
Видео с места смертельного ДТП на юге Москвы
00:28
Видео с места смертельного ДТП на юге Москвы
ДТП
Видео с места ДТП, в котором сбили пешехода
00:24
Видео с места ДТП, в котором сбили пешехода
ДТП
Жесткое ДТП в центре Москвы попало на видео
00:51
Жесткое ДТП в центре Москвы попало на видео
ДТП
Видео с места смертельного ДТП в Подмосковье
00:41
Видео с места смертельного ДТП в Подмосковье
ДТП
Видео с водителем автобуса, спасшим 30 пассажиров
02:18
Видео с водителем автобуса, спасшим 30 пассажиров
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение