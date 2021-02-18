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В России могут продлить программу льготного автокредитования 

Профиль и ещё 4 1 час назад
В России могут продлить программу льготного автокредитования
Фото: ©Shutterstock / Fotodom
Многие кредитные организации с понедельника, 15 февраля, приостановили выдачу автокредитов по льготным государственным программам «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Причиной стало исчерпание текущего лимита средств. Глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал о возможном решении проблемы.
По его словам, в министерстве прорабатывают вопрос выделения дополнительных средств для этих программ. Мантуров объяснил, что деньги на реализацию проекта получают кредитные организации, прошедшие конкурсный отбор. Они должны выполнить план по реализации определенного количества автомобилей.

«По результатам конкурса кредитным организациям, показавшим наибольший показатель эффективности, распределяется определенный размер субсидии, который она впоследствии может тратить», — передает РИА Новости слова министра. Он также сообщил, что на реализацию программ уже было выделено 8,9 млрд руб.

Ранее «Профиль» писал о росте спроса на автокредиты. Летом 2020 года количество ссуд выросло на 15%, а их объем — на 19%. Эксперты объясняют это тем, что после карантинных ограничений люди решили покупать то, что раньше откладывали на потом.
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Автоновости , Денис Мантуров , Минпромторг , РИА Новости
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