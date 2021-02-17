Дилеры Hyundai в России предупредили о риске закрытия автосалонов

Автосалоны Hyundai в РФ рискуют закрыться, заявили российские дилеры популярной корейской марки авто. Они отметили, что после введения онлайн-продаж автомобилей, люди оказались в шаге от потери работы, сообщает издание «Автоновости дня».

Дилеры из Санкт-Петербурга, Москвы и других российских регионов написали коллективное обращение в ассоциацию «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) с просьбой повлиять на ситуацию.

По их словам, онлайн продажи, которые были введены представительством Hyundai в России без предварительного согласования с предпринимателями, грозят солидными убытками.

Во-первых, отмечают дилеры, теряется прямой контакт с покупателем. Во-вторых, шансы продать потребителю дополнительные продукты в виде автокредитов, страховки, а также реализовать программу trade in в этом случае стремятся к нулю. В результате, бизнесмены рискуют потерять деньги, которые были вложены в строительство и развитие дилерских центров Hyundai в России, говорится в обращении.

Дилеры попросили РОАД инициировать поправки в российское законодательство, которые ограничивали бы возможность прямой продажи автомобилей от дистрибьютора.

Система онлайн-продажи автомобилей Hyndai была запущена в конце 2020 года. С помощью сервиса можно приобрести новый автомобиль, застраховать его и заказать доставку.

Предполагается, что через пять лет половина продаваемых машин в России будет реализовываться через онлайн-платформу. Дилерам обещают фиксированную комиссию в размере маржи с конкретного автомобиля.

Ранее, как сообщал «Рамблер», представители Hyundai в Тольятти заявили, что некоторые местные судьи могут быть замешаны в преступной схеме по взысканию денег за якобы вышедшие из строя автомобили. Речь идет о подержанных авто, приобретенных в салонах, и находящихся зачастую на последнем году гарантии. Владельцы обращаются с исками в суд, мол у машины вышел из строя электронный блок управления какой-либо системы, и взыскивают полную стоимость нового автомобиля плюс штрафы. Независимые эксперты выяснили, что указанные в исках неисправности с большой долей вероятности могут быть вызваны самими владельцами: например, путем подачи повышенного напряжения на устройство. От действий предполагаемых мошенников только Hyundai уже потерял 30 миллионов рублей, дела еще на 40 миллионов в настоящее время находятся на рассмотрении.