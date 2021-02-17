Водителей предупредили об опасной погоде в Москве

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На сайте Гидрометцентра опубликовали предупреждение о непогоде и гололедице в Подмосковье и столице 17-18 февраля. В Москве объявили «желтый» уровень погодной опасности (означает, что погода «потенциально опасна»), а в области — оранжевый (выше только красный, когда погода «очень опасна»).

По прогнозу метеорологов, до 11:00 четверга, 18 февраля, на московских дорогах будет гололедица.

Погода в Подмосковье до 18 февраля будет «аномально холодной» (на семь-двенадцать градусов ниже нормы). Гололедица в области сохранится до 12:00 17 февраля.

Предупреждение об аномальных морозах также действует в Белгородской, Брянской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Костромской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Тульской, Ярославской, Тверской и Смоленской областях.

Как писал «Рамблер», ранее эксперт Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что почти вся неделя в столичном регионе будет аномально холодной, с 20-градусными морозами по утрам.

В подмосковных Черустях в ночь на 16 февраля температура опустилась до минус 32,9 градуса, а в Коломне — до 31,4 градуса мороза (был побит рекорд 16 февраля 1985 года).