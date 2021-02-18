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В ГИБДД рассказали о новых правилах техосмотра автомобилей 

Car.ru и ещё 1 1 час назад
В ГИБДД рассказали о новых правилах техосмотра автомобилей
Фото: Car.ru
Уже через две недели в России должны начать действовать новые правила прохождения техосмотра транспортных средств. Несмотря на то, что времени остается все меньше, у автомобилистов и работников сервисов появляется все больше вопросом о нововведениях.
Самым большим вопросом остается процесс фотосъемки авто до и после прохождения ТО. В Тамбовской области сотрудники ГИБДД отметили, что всего работает 49 пунктов по процедуре техосмотра, но аккредитацию пока прошли только 29 из них.
В то же время водителей обнадежили, что диагностическая карта начнет действовать, как только эксперт поставит на документах свою электронную подпись, а вся процедура техосмотра будет занимать не более 30 минут.
Таким образом, ответственность в случае выдачи диагностической карты автомобилю, который на самом деле не проходил техосмотр, ложится полностью на плечи компаний и их сотрудников.
Водителям же в случае несвоевременного прохождения процедуры ждет штраф в размере 2 тысяч рублей, а записываться на нее советуют хотя бы за 5 дней до визита в сервис.
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Автоновости , ГИБДД
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