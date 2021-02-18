В ГИБДД рассказали о новых правилах техосмотра автомобилей 

Уже через две недели в России должны начать действовать новые правила прохождения техосмотра транспортных средств. Несмотря на то, что времени остается все меньше, у автомобилистов и работников сервисов появляется все больше вопросом о нововведениях.

Самым большим вопросом остается процесс фотосъемки авто до и после прохождения ТО. В Тамбовской области сотрудники ГИБДД отметили, что всего работает 49 пунктов по процедуре техосмотра, но аккредитацию пока прошли только 29 из них.

В то же время водителей обнадежили, что диагностическая карта начнет действовать, как только эксперт поставит на документах свою электронную подпись, а вся процедура техосмотра будет занимать не более 30 минут.

Таким образом, ответственность в случае выдачи диагностической карты автомобилю, который на самом деле не проходил техосмотр, ложится полностью на плечи компаний и их сотрудников.

Водителям же в случае несвоевременного прохождения процедуры ждет штраф в размере 2 тысяч рублей, а записываться на нее советуют хотя бы за 5 дней до визита в сервис.