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Продажи «Лада» в ЕС рухнули втрое 

Артём Кульша 4 часа назад
LADA сумела продать в ЕС 62 новых авто за месяц
Фото: ТАСС
В январе продажи новых автомобилей бренда «Лада» в Европейском союзе снизились в три раза по сравнению с январем 2020-го. Об этом сообщает «Прайм».
Согласно данным Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA), в целом в январе продажи новых легковых машин в Евросоюзе упали на 24% в годовом выражении до 726,5 тысячи экземпляров, автомобилей «Лада» — втрое (до 62 экземпляров), машин производителя «Стеллантис» — на 26,1%, «Фольксваген» — на 26,8%, «Рено» — на 21,6%.
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В ACEA объясняют падение продаж ограничениями, введенными из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, а также тем, что на многих рынках в январе текущего года было на один рабочий день меньше, чем в январе прошлого.
В январе, как сообщал «Рамблер», группа компаний «Рено», которая владеет «АвтоВАЗом», представила новую стратегию развития. Она подразумевает резкое сокращение расходов до 2023 года путем снижения объемов производства, числа используемых платформ и семейств силовых агрегатов.
Бренды «Лада» и «Дачия» будут объединены в одно бизнес-подразде­ление. Будущие модели брендов будут базироваться на одной платформе, а число имеющихся моделей брендов будет сокращено. В 2023-м будут представлены две новые модели «Лады» B-сегмента, в 2024-м — еще одна, в 2025-м — автомобиль C-сегмента.
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Автоновости , Lada , Volkswagen , Renault , Lada XRAY , Dacia , ЕС , VolksWagen , Автоваз
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