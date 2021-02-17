LADA сумела продать в ЕС 62 новых авто за месяц

В январе продажи новых автомобилей бренда « Лада » в Европейском союзе снизились в три раза по сравнению с январем 2020-го. Об этом сообщает «Прайм».

Согласно данным Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA), в целом в январе продажи новых легковых машин в Евросоюзе упали на 24% в годовом выражении до 726,5 тысячи экземпляров, автомобилей «Лада» — втрое (до 62 экземпляров), машин производителя «Стеллантис» — на 26,1%, « Фольксваген » — на 26,8%, « Рено » — на 21,6%.

В ACEA объясняют падение продаж ограничениями, введенными из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, а также тем, что на многих рынках в январе текущего года было на один рабочий день меньше, чем в январе прошлого.

В январе, как сообщал «Рамблер», группа компаний «Рено», которая владеет «АвтоВАЗом», представила новую стратегию развития. Она подразумевает резкое сокращение расходов до 2023 года путем снижения объемов производства, числа используемых платформ и семейств силовых агрегатов.