В России отменили льготы на покупку авто 

Российские банки приостановили выдачу автокредитов на льготных условиях по госпрограммам «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», сообщает News.ru с ссылкой на РИА Новости. Финансовые организации исчерпали деньги, выданные государством на реализацию инициативы.

Льготы были отменены, начиная с 15 февраля. Ситуацию для журналистов прокомментировали в Российской ассоциации автодилеров (РоАД). Там заявили, что средства от государства на выдачу льготных займов закончились, а очередной перевод на банковские счета еще не поступил.

Ранее в Минпромторге заявили, что на эти цели в начале 2021 года было выделено около 9 миллиардов рублей. В РоАД отметили, что приостановка действия госпрограмм негативно скажется на продажах авто из бюджетного сегмента.

Социальные программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» предусматривают скидку в 10% на первоначальный взнос по автокредиту для россиян при условии, что машина приобретается покупателем впервые или для семейных нужд. На Дальнем Востоке скидка достигает 25%. Программы рассчитаны на бюджетные авто стоимостью не дороже 1,5 миллиона рублей.

Ранее, как сообщал «Рамблер», отечественному авторынку предрекли обвал в 2021 году. Аналитики констатировали, что после оживления на рынке осенью в декабре показатели заметно снизились. Спрос продолжил падать в январе: за прошлый месяц россияне приобрели 95,2 тысячи автомобилей, что на 4% меньше, чем за январь 2020 года.

Сокращение авторынка эксперты объясняют пандемией коронавируса, связанными с ней ограничениями, ростом цен на машины из-за скачка валют, а также сменой приоритетов у россиян. Кроме того, в настоящее время наблюдается дефицит востребованных моделей у дилеров, который объясняют «осторожным планированием производства со стороны предприятий». Что будет с авторынком ближе к лету, у экспертов есть два полярных мнения: либо спрос останется на уровне благодаря расширенным госпрограммам стимулирования спроса и увеличению поставок авто, либо обрушится из-за скачка цена на новые машины.