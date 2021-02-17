В России прекратили выдавать льготные автокредиты 

Большинство российских банков с 15 февраля прекратили выдавать льготные автокредиты по направлениям «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», так как выделенные на них средства закончились. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ассоциацию автодилеров (РоАД) и участников рынка.

Как писал «Рамблер», ранее действие госпрограммы по льготному автокредитованию продлили до конца 2023 года. В рамках этой программы для жителей Дальнего Востока действует скидка в 25 процентов, для россиян из других регионов — десять процентов.

В программе есть направления «Первый автомобиль» (для россиян, покупающих свое первое авто) и «Семейный автомобиль» (для семей с хотя бы одним ребенком), льготы для медицинских работников и тех, кто сдает старую машину в трейд-ин.

Распространяются льготы на машины отечественного производства не дороже 1,5 миллиона рублей.

«Направленные на них [программы — прим.ред.] средства практически исчерпаны, а новый транш финансирования, выделение которого уже анонсировано правительством, пока не поступил», — заявил собеседник агентства из РоАД.

Аналитик «ВТБ Капитала» Владимир Беспалов отметил, что для успеха госпрограмм нужно, чтобы экономика оправилась от последствий пандемии.