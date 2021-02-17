В России прекратили выдавать льготные автокредиты 

Большинство российских банков с 15 февраля прекратили выдавать льготные автокредиты по направлениям «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», так как выделенные на них средства закончились. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ассоциацию автодилеров (РоАД) и участников рынка.
Как писал «Рамблер», ранее действие госпрограммы по льготному автокредитованию продлили до конца 2023 года. В рамках этой программы для жителей Дальнего Востока действует скидка в 25 процентов, для россиян из других регионов — десять процентов.
В программе есть направления «Первый автомобиль» (для россиян, покупающих свое первое авто) и «Семейный автомобиль» (для семей с хотя бы одним ребенком), льготы для медицинских работников и тех, кто сдает старую машину в трейд-ин.
Распространяются льготы на машины отечественного производства не дороже 1,5 миллиона рублей.
«Направленные на них [программы — прим.ред.] средства практически исчерпаны, а новый транш финансирования, выделение которого уже анонсировано правительством, пока не поступил», — заявил собеседник агентства из РоАД.
Аналитик «ВТБ Капитала» Владимир Беспалов отметил, что для успеха госпрограмм нужно, чтобы экономика оправилась от последствий пандемии.
«Ключевым моментом будет то, насколько люди готовы покупать товары длительного пользования, и то, какой будет ценовая политика участников рынка, потому что часть спроса ушла на конец прошлого года на опасениях повышения цен», — подчеркнул он.