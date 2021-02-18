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Skoda снова засветила бюджетный кроссовер Kushaq и объявила дату премьеры 

Car.ru 1 час назад
Skoda снова засветила бюджетный кроссовер Kushaq
Фото: car.ru
Еще в январе этого года чешская компания Skoda показала на тизерах свой новый серийный кроссовер Kushaq. Теперь же разработчики раскрыли некоторые подробности об авто, назвав, в том числе дату премьеры ТС.
В начале этого года инженеры опубликовали первый тизер, где представили новый внедорожник Kushaq. Затем появились официальные снимки с первых тестовых испытаний автомобиля. Теперь же разработчики показали короткое видео, где можно частично оценить экстерьер новинки, а представить ее хотят официально 18 марта.
Презентацию проведут в режиме онлайн, а в продажу Kushaq пока выйдет только в Индии, хотя не исключено появление кроссовера и на других авторынках. Построили новинку на базе платформы MQB-A0-IN, разработанной специально для Индии, причем разработкой занимались специалисты Skoda.
По сути новая платформа стала упрощенным вариантом глобальной MQB, а в дальнейшем на ее базе будут создаваться все локальные концепты Volkswagen и чешской марки. Экстерьер Kushaq будет схож с концептом Vision IN, последний, в свою очередь, перекликается с европейской версией Skoda Kamiq.
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Автоновости , Volkswagen , Skoda
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