Skoda снова засветила бюджетный кроссовер Kushaq

Еще в январе этого года чешская компания Skoda показала на тизерах свой новый серийный кроссовер Kushaq. Теперь же разработчики раскрыли некоторые подробности об авто, назвав, в том числе дату премьеры ТС.

В начале этого года инженеры опубликовали первый тизер, где представили новый внедорожник Kushaq. Затем появились официальные снимки с первых тестовых испытаний автомобиля. Теперь же разработчики показали короткое видео, где можно частично оценить экстерьер новинки, а представить ее хотят официально 18 марта.

Презентацию проведут в режиме онлайн, а в продажу Kushaq пока выйдет только в Индии, хотя не исключено появление кроссовера и на других авторынках. Построили новинку на базе платформы MQB-A0-IN, разработанной специально для Индии, причем разработкой занимались специалисты Skoda.