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Подсчитаны годовые расходы владельца автомобиля в России 

Прайм и ещё 2 1 час назад
Подсчитаны годовые расходы владельца автомобиля в России
Фото: ТАСС
Россияне тратят на содержание автомобиля в год порядка 108 тысяч рублей, 52% (около 57 тысяч рублей) расходов составляют затраты на бензин, следует из исследования сервиса доставки продуктов и товаров "СберМаркет" и сервиса для выбора и покупки автомобиля онлайн "СберАвто", которое имеется в распоряжении РИА Новости.

"Сервисы "СберАвто" и "СберМаркет"… провели исследование и определили, какую сумму россияне тратят на содержание личного авто. Больше половины общей суммы расходов составили траты на бензин — порядка 57 тысяч рублей в год", — говорится в сообщении.

Сервисы рассчитали средний расход бензина АИ-95 (47,5 рубля за литр) в 8 литров на 100 километров пути и ежегодного пробега в 15 тысяч километров. Общая сумма затрат на содержание автомобиля в год, по итогам исследования, составила около 108 тысяч рублей. Помимо бензина, были проанализировали средние расходы на техобслуживание, страховку и расходные материалы.
Общая стоимость всех расходных материалов, согласно исследованию сервисов, составила 23,075 тысячи рублей, плановый техосмотр нового авто у официального дилера при этом будет стоить около 15 тысяч рублей в год. Стоимость ОСАГО для водителя с минимальным стажем вождения, как сообщается, стоит около 9,3 тысячи рублей. а транспортный налог в России варьируется от 900 до 5 тысяч рублей в зависимости от региона.

"Мы видим, что спрос на авто, особенно на вторичном рынке, продолжает расти. Это связано со многими факторами, один из них — потребность в безопасности в условиях пандемии, которую может удовлетворить личный транспорт. При покупке автомобиля важно учитывать сопутствующие расходы и уметь их минимизировать", — отметили эксперты "СберАвто", слова которых приводятся в сообщении.

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Автоновости , РИА Новости
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