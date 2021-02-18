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Подсчитаны траты россиян на содержание авто 

Павел Тиунов 2 часа назад
Подсчитаны годовые расходы владельца автомобиля
Фото: ТАСС
Аналитики подсчитали, что в среднем на содержание автомобиля у россиянина уходит 108 тысяч рублей, сообщает РИА Новости. Большую часть средств автовладельцы тратят на бензин.
Выводы сделали представители сервисов «СберМаркет» и «СберАвто». Они взяли за основу средний расход бензина марки АИ-95 — 8 литров на 100 километров при ежегодном пробеге в 15 тысяч километров. Оказалось, что на топливо у среднестатистического автолюбителя каждый год уходит около 57 тысяч рублей.
Остальные деньги водители тратят на техобслуживание у официальных дилеров (15 тыс. рублей в год), страховку (9,3 тыс. рублей), расходные материалы (более 23 тыс. рублей), транспортный налог (до 5 тыс. рублей).
Эксперты подчеркнули, что в России растет спрос на подержанные авто. Повышенный интерес к машинам б/у они объяснили «потребностью в безопасности» на фоне угрозы распространения коронавируса.
Ранее, как сообщал «Рамблер», аналитики выяснили, в какую сумму российским автовладельцам обходится содержание конкретных моделей авто. Эксперты учли фактор ежегодной потери автомобиля в цене, затраты на страховку, топливо, амортизацию, и выплаты по кредитам. Суммировав затраты на каждую модель авто, специалисты выяснили, что выгоднее всех водителям обходится Lada Granta: на ее содержание водитель в среднем тратит 273 тысячи рублей в год. Второе место делят Hyundai Solaris и Kia Rio с показателем в 325-350 тысяч рублей. Владелец Toyota Camry каждый год выкладывает порядка 640 тысяч рублей.
Видео дня. За что водители чаще всего получали штрафы в 2020 году
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Автоновости , Hyundai , Lada Granta , Kia , Hyundai Solaris , Lada , Toyota , Kia Rio , Toyota Camry , РИА Новости
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