Число обращений к автостраховщикам выросло из-за снегопада 

Число обращений автомобилистов в страховые компании выросло из-за аномального снегопада. Об этом сообщает РБК.

Снегопад, как сообщал «Рамблер», наблюдался в центральной части России 12-14 февраля. За это время в «Росгосстрах» поступило на 20% больше обращений по договорам каско и на 6% больше обращений по ОСАГО, чем неделей ранее. В московском регионе число обращений по каско было больше на 56,7%, по ОСАГО — на 18%.

В «Согласие» на прошлых выходных поступило на 21% больше обращений по каско, чем в среднем, и на 22% больше обращений по ОСАГО. В колл-центр по автострахованию в дни снегопада поступило на четверть больше обращений. Почти половина из них пришлась на московский регион.

В «Югории», «Ингосстрахе» и « Сбербанк страховании» не зафиксировали значительного прироста обращений по каско и ОСАГО во время непогоды.