Ещё
Далее:
Читайте также:

Число обращений к автостраховщикам выросло из-за снегопада 

Артём Кульша 2 часа назад
Число обращений к автостраховщикам выросло из-за снегопада
Фото: РИА Новости
Число обращений автомобилистов в страховые компании выросло из-за аномального снегопада. Об этом сообщает РБК.
Снегопад, как сообщал «Рамблер», наблюдался в центральной части России 12-14 февраля. За это время в «Росгосстрах» поступило на 20% больше обращений по договорам каско и на 6% больше обращений по ОСАГО, чем неделей ранее. В московском регионе число обращений по каско было больше на 56,7%, по ОСАГО — на 18%.
В «Согласие» на прошлых выходных поступило на 21% больше обращений по каско, чем в среднем, и на 22% больше обращений по ОСАГО. В колл-центр по автострахованию в дни снегопада поступило на четверть больше обращений. Почти половина из них пришлась на московский регион.
В «Югории», «Ингосстрахе» и «Сбербанк страховании» не зафиксировали значительного прироста обращений по каско и ОСАГО во время непогоды.

«Мы ожидаем роста выплат по автострахованию, но не считаем, что он будет значительным», — рассказал директор департамента страховых выплат «АльфаСтрахования» Александр Харагезов.

Видео дня. За что водители чаще всего получали штрафы в 2020 году
Комментарии
Автоновости , Альфастрахование , Сбербанк России , Росгосстрах , Ингосстрах
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Видео с места ДТП с автобусом в Иркутской области
00:21
Видео с места ДТП с автобусом в Иркутской области
ДТП
Авария фуры в Калужской области попала на видео
00:56
Авария фуры в Калужской области попала на видео
ДТП
Массовое ДТП на Урале сняли на видео
00:59
Массовое ДТП на Урале сняли на видео
ДТП
Видео с вылетевшей в кювет под Питером маршруткой
00:15
Видео с вылетевшей в кювет под Питером маршруткой
ДТП
Сгоревший на Ярославском шоссе авто сняли на видео
00:31
Сгоревший на Ярославском шоссе авто сняли на видео
ДТП
Протаранивший стену парковки авто сняли на видео
01:16
Протаранивший стену парковки авто сняли на видео
ДТП
Видео с места смертельного ДТП на юге Москвы
00:28
Видео с места смертельного ДТП на юге Москвы
ДТП
Видео с места ДТП, в котором сбили пешехода
00:24
Видео с места ДТП, в котором сбили пешехода
ДТП
Жесткое ДТП в центре Москвы попало на видео
00:51
Жесткое ДТП в центре Москвы попало на видео
ДТП
Видео с места смертельного ДТП в Подмосковье
00:41
Видео с места смертельного ДТП в Подмосковье
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение