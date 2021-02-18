Представлен кроссовер Honda HR-V нового поколения 

Субкомпактный кроссовера Honda HR-V сменил поколение. Причем одновременно с европейским вариантом модели представлен и японский брат-близнец Vezel. «Третий» HR-V получил полностью новый дизайн экстерьера и интерьера и безальтернативную гибридную установку e:HEV.
Модель Honda HR-V второго поколения выпускается с 2013 года и продается под разными именами: в Японии — Vezel, в Китае — XR-V, плюс у неё также есть несколько производных в виде электрических Ciimo X-NМ, Ciimo M-NV и Everus VE-1. Но машина третьей генерации непохожа ни на одну из них. В «Хонде» говорят о новом языке дизайна и «премиальности», основные маркеры которой — ярко выраженный купеобразный профиль, длинный капот и боковые панели с меньшим количеством сложных переходов.
Полностью переработанный салон новинки — ода минимализму. Теперь перед водителем находится тонкая передняя панель с четырьмя дефлекторами вентиляции. Под отдельно стоящим дисплеем мультимедиа расположен компактный аналоговый блок управления климат-контролем, а по краям — поворотные переключатели боковых воздуховодов, создающих «эффект бриза». Панорамная крыша HR-V сделана из стекла с низкоэмиссионным напылением, отражающим инфракрасное излучение.
© Honda
© Honda
Продажи нового Honda HR-V в Европе начнутся к концу этого года. Гибридная силовая установка e:HEV, как у Jazz, безальтернативна. На хэтчбек она состоит из бензиновой «четверки» 1.5, работающей по экономичному циклу Аткинсона, мотора-генератора, тягового электромотора и литий-ионной батареи. Суммарная мощность — 109 лошадиных сил и 253 Нм крутящего момента. У силовой установки будет три режима движения и возможность выбрать один из четырёх уровней интенсивности замедления при отпускании педали газа.