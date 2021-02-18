Спрос на подержанные авто растет 

В России растет спрос на подержанные автомобили. Об этом сообщает «Российская газета».

Согласно подсчетам экспертов сервиса «Авито Авто», 1 января — 10 февраля спрос на машины с пробегом вырос на 0,4% по сравнению с предыдущим 40-дневным периодом и на 32,6% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

В то же время 1 января — 10 февраля предложение по продаже подержанных авто снизилось на 5,3% по сравнению с концом прошлого года и на 14,5% по сравнению с аналогичным периодом 2020-го. В «Авито Авто» связывают это с тем, что на фоне роста спроса автомобили с пробегом продаются быстрее.

1 января — 10 февраля средняя стоимость подержанных машин увеличилась на 9,1% по сравнению с предыдущим 40-дневным периодом до 419,9 тысячи рублей.

Главный аналитик «Авито Авто» Марат Миннекаев назвал рост спроса на авто с пробегом одним из ключевых трендов на российском автомобильном рынке в 2020-м, а объяснил его дефицитом новых машин и ростом цен на них в результате падения курса рубля.