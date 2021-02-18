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Новый Renault Duster: объявлены цены и комплектации для России 

Motor.ru 2 часа назад
Объявлены рублевые цены и комплектации Renault Duster второго поколения
Фото: © Renault
Российский офис Renault объявил о начале приема заказов на Duster второго поколения, а также раскрыл цены и комплектации на новинку. Кроссовер предложат в четырех уровнях оснащения и лимитированной версии Edition One, а также с четырьмя моторами на выбор. Цены на модель варьируются от 945 000 до 1 460 000 рублей.
По сравнению с моделью предыдущего поколения Duster в базовой комплектации подорожал на 33 тысячи рублей. В стандартном исполнении Access кроссовер предлагается с бензиновым двигателем объемом 1,6 литра (114 сил), пятиступенчатой «механикой» и передним приводом. По умолчанию такой автомобиль оснащен электрическим центральным замком, электроусилителем руля, двумя фронтальными подушками безопасности, светодиодными дневными ходовыми огнями, передними электростеклоподъемниками, а также розеткой 12В для пассажиров второго ряда.
Интерьер нового Renault Duster
Duster со 117-сильным двигателем 1.6 и полным приводом доступен в более продвинутой комплектации Life и стоит минимум 1 150 000 рублей. В этом же исполнении кроссовер можно заказать c 2,0-литровым двигателем (143 силы) по цене от 1 210 000 рублей и дизельным 1.5 dCi (109 сил), который стоит от 1 230 000 рублей. Оба агрегата сочетаются с шестиступенчатой механической коробкой передач и полным приводом. В комплектации Life для модели предусмотрены аудиосистема с USB и Bluetooth, кондиционер, регулировка руля по высоте и вылету, системы ESP, система контроля тяги, система помощи при трогании на подъеме и ассистент спуска с горы.
Renault Duster с новым для модели двигателем TCe150 (150 сил) можно купить как с «механикой», так и с вариатором CVT X-Tronic. Силовой агрегат доступен начиная с комплектации по цене от 1 340 000 рублей.
В исполнении Drive заявлены 16-дюймовые диски, задние светодиодные габаритные огни, четыре электростеклоподъемника, боковые подушки безопасности, поясничный подпор и регулировку по высоте водительского сиденья, дистанционный запуск двигателя, обогрев лобового стекла и форсунок омывателя, а также круиз-контроль и ограничитель скорости.
Интерьер нового Renault Duster
В топовой комплектации Style кроссовер отличается от прочих хромированной радиаторной решеткой и накладкой на дверь багажника, 17-дюймовыми двухцветными дисками и тонировкой задних стекол. В список оснащения включены обогрев руля, климат-контроль, датчики дождя и света, задние датчики парковки, камера заднего вида и мультимедийная система Easy Link.
Что же касается лимитированной серии Edition One, от она доступна для версий с моторами 1.6 л (117 сил), 1.5 dCi и ТСе150 и стоит от 1 270 000 рублей. Ее можно узнать по эксклюзивному цвету кузова Atacama (доступны и другие цвета), 16-дюймовыми черными дискам, расширителям колесных арок, боковым молдингам с надписью Duster, черной радиаторной решетке с хромированной полосой и бамперам с серебристыми пластиковыми накладками, а также оранжевыми акцентами в салоне.
В таком исполнении Duster предлагается с самым востребованным оборудованием: дистанционным запуском двигателя (для бензиновых версий), автоматическим климат-контролем, датчиками дождя и света, подогревом рулевого колеса и ветрового стекла, а также тонированными задними стеклами. За доплату можно заказать мультимедийную систему с 8-дюймовым сенсорным дисплеем.
Точную дату появления нового Duster в автосалонах в Renault пока не называют, однако известно, что это произойдет в первом квартале 2021 года. Пока же модель доступна для онлайн-заказа в шоу-руме марки.
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Автоновости , Renault Duster , Renault
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