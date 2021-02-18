Появилась новая марка мотоциклов 

Австрийская компания KSR Group создала новую марку мотоциклов Motron Motorcycles. Об этом сообщает «Профиль».

На днях в пресс-службе мотопроизводителя рассказали, что под новым брендом будут выпускать мотоциклы как с бензиновым, так и электрическим двигателями.

Там сообщили, что в течение первого квартала текущего года будут выпущены электроскутеры Volz, Vizion, Whizz и Cubertino. Они будут стоить по три тысячи евро (около 266 тысяч рублей).

Во втором квартале будут выпущены круизер Revolver 125, бензиновый универсальный мотоцикл X-Nord 125 (оба будут стоить по три тысячи евро) и бензиновые скутеры Ideo 50, Ideo 125, Breezy 50 и Ventura 125 (все — не дороже 2,3 тысячи евро или примерно 205 тысяч рублей).

В течение 2021-го выйдет флагман бренда Warrior 400 за пять тысяч евро (около 445 тысяч рублей), а в конце года — модели Nomad 125 и X-Nord 400 (цена неизвестна).

Изначально модели Motron Motorcycles будут продаваться в Греции, Италии, Бельгии, Австрии, Испании, Франции, Германии, Швейцарии и Нидерландах, но в течение года дилерскую сеть планируется расширить.