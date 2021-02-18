Названа цена нового «Дастера» 

Кроссовер « Рено Дастер» второго поколения стоит от 945 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба компании «Рено».

Сегодня там объявили о том, что продажи нового «Дастера» стартуют в первом квартале 2021 года, и открыли прием заказов в онлайн-шоуруме. «Дастер» второго поколения доступен в четырех комплектациях — Access, Life, Drive и Style, — а также в лимитированной серии Edition One.

В комплектации Access у «Дастера» 1,6-литровый 114-сильный бензиновый двигатель, пятиступенчатая механическая коробка передач, передний привод и необходимое базовое оснащение, в том числе подушка безопасности водителя и пассажира, электрический центральный замок дверей и багажника, электроусилитель руля, двухсекционный пол багажника. Эта комплектация стоит 945 тысяч рублей.

Комплектация Life стоит от 1,065 миллиона до 1,23 миллиона в зависимости от двигателя и трансмиссии, Drive — от 1,23 миллиона до 1,31 миллиона, Style — от 1,35 миллиона до 1,37 миллиона. Комплектация Edition One создана с учетом пожеланий клиентов, включает в себя все самые востребованные опции, а стоит от 1,27 миллиона.