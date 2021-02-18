У тысяч Tesla обнаружились проблемы с памятью 

Tesla отзывает тысячи машин из Германии из-за проблем с модулями памяти. Об этом пишет газета Augsburger Allgemeine.

Проблемы возникли у автомобилей моделей S и X, выпущенных до марта 2018 года. Федеральное автотранспортное ведомство ФРГ обнаружило, что у Tesla со временем выходит из строя флеш-память в блоке управления. Из-за этого может случиться нерегулируемое отключение центрального экрана, что грозит блокировкой нескольких функций. Автогигант согласился устранить проблему и отозвать машины на добровольной основе.

Ранее также стало известно, что Национальное управление дорожной безопасности при Минтрансе США потребовало от Tesla отозвать 158 тысяч электромобилей из-за опасных дефектов. Проблемы касались главного блока управления MCU и дисплея, из-за чего могло быть потеряно изображение с камеры заднего вида во время движения задним ходом.

В ноябре прошлого года Tesla была вынуждена отозвать более десяти тысяч машин Model X и Model Y из-за проблем с креплением фрагментов крыши. Ее отлетающие при движении куски могли представлять опасность.

Кроме того, автогигант отозвал 401 автомобиль Model Y из-за того, что при сборке могли быть недостаточно затянуты болты в механизме рулевого управления, а это могло повлечь за собой отказ рулевого управления.