Движение по Крымскому мосту перекрыли из-за снегопада

Движение по Крымскому мосту временно приостановлено. Об этом сообщает «Крым 24».

Заместитель министра транспорта Крыма Николай Лукашенко рассказал, что соответствующее решение было принято управлением федеральных автомобильных дорог «Тамань» по причине неблагоприятных погодных условий — выпадения обильных осадков и налипания мокрого снега.

В настоящее время сотрудники ГИБДД разворачивают водителей на подъездах к мосту. Специальная техника расчищает мост. Работы могут занять несколько часов.

«Приносим извинения водителям и просим отнестись с пониманием», — добавил Лукашенко.

По данным Крымского гидрометцентра, сейчас в Крыму облачно с прояснениями, ожидаются снег и гололедица. В Симферополе температура воздуха днем составит -4…-6 градуса, в Севастополе — 0…-2 градуса, на южном берегу Крыма — около 0 градусов.