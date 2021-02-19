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Гигантская пробка на Крымском мосту попала на видео 

Lenta.ru и ещё 4 4 часа назад
Видео многокилометровой пробки с Крымского моста, который перекрыли из-за снегопада попало в сеть. Его опубликовал Telegram-канал «Подъем».
Очевидцы рассказывают, что стоят в пробке около шести часов.
Движение по Крымскому мосту перекрыли из-за снегопада
Ранее стало известно, что в связи с обильным выпадением снега, мост перекрыли.

«Я бы рекомендовал всем гражданам, которые планируют выезд на территорию материковой части Российской Федерации, пока временно воздержаться», — заявил замминистра транспорта республики Николай Лукашенко.

В МЧС также сообщили, что движение по Крымскому мосту в направлении Кубани восстановлено, в направлении Крыма образовался затор.
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Автоновости , Видео , Николай Лукашенко , МЧС
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