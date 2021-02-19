Движение по Крымскому мосту второй раз за сутки закрыли из-за непогоды 

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 февраля. /ТАСС/. Движение по Крымскому мосту перекрыли второй раз за сутки из-за непогоды. Об этом сообщается на сайте МЧС Крыма.

Ранее автомобильное движение по Крымскому мосту было приостановлено из-за непогоды. В районе Керченского пролива прошел сильный снегопад, на мосту сильный боковой ветер и плохая видимость. Позже сообщалось, что автомобильное движение по мосту через Керченский пролив возобновлено по направлению из Крыма на Кубань

МЧС Республики Крым информирует: с 09:30 движение через Крымский мост закрыто с обеих сторон. Ведутся работы по ликвидации сложившейся ситуации", — говорится в сообщении.

Уточняется, что в направлении Краснодар — Керчь образовался затор длиной около километра из около 200 транспортных средств, том числе 56 грузовиков, более 120 легковых автомобилей и восьми автобусов.