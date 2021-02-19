Движение по Крымскому мосту перекрыли уже второй раз за сутки из-за непогоды. Об этом сообщает МЧС.

С 09:30 утра движение по мосту приостановили с обеих сторон. В направлении Краснодар — Керчь сформировался затор длиной порядка километра из около 200 транспортных средств — из них 56 грузовых машин, более 120 легковых автомобилей и восемь автобусов.

Ранее утром в пятницу, 19 февраля, мост уже перекрывали. Позже движение восстановили по направлению из Крыма на Кубань. Такое решение приняли из-за обильного выпадения осадков и налипания мокрого снега.

Крымский мост открыли в 2018 году. Он соединяет полуостров с Краснодарским краем и является самым протяженным сооружением в России и Европе. Длина моста — 19 километров. Он состоит из двух параллельных мостов — автодорожного и железнодорожного. 30 июня 2020 года железнодорожный мост открылся для грузовых поездов.