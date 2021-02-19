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Движение по Крымскому мосту второй раз за сутки закрыли из-за снегопада 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Движение по Крымскому мосту перекрыли уже второй раз за сутки из-за непогоды. Об этом сообщает МЧС.
С 09:30 утра движение по мосту приостановили с обеих сторон. В направлении Краснодар — Керчь сформировался затор длиной порядка километра из около 200 транспортных средств — из них 56 грузовых машин, более 120 легковых автомобилей и восемь автобусов.
Появилось видео огромной пробки на Крымском мосту
Ранее утром в пятницу, 19 февраля, мост уже перекрывали. Позже движение восстановили по направлению из Крыма на Кубань. Такое решение приняли из-за обильного выпадения осадков и налипания мокрого снега.
Крымский мост открыли в 2018 году. Он соединяет полуостров с Краснодарским краем и является самым протяженным сооружением в России и Европе. Длина моста — 19 километров. Он состоит из двух параллельных мостов — автодорожного и железнодорожного. 30 июня 2020 года железнодорожный мост открылся для грузовых поездов.
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Автоновости , Видео
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