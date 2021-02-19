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Ford отзывает более 150 тысяч авто из-за проблем с эйрбэгами 

Павел Тиунов 2 часа назад
Ford отзывает более 150 тысяч авто из-за проблем с эйрбэгами
Фото: ТАСС
Компания Ford заявила об отзыве более 153 тысяч автомобилей из-за возможного отказа срабатывания подушек безопасности, сообщает ТАСС. Отзывная кампания коснется только внедорожников Ranger.
Речь о джипах, сошедших с конвейера в период с 2004 по 2006 гг. и эксплуатируемых на территории США, Канады и Мексики. Все они оборудованы подушками безопасности японской фирмы Takata, в срабатывании которых возможны сбои.
Известно, что инициаторами масштабного отзыва стали представители Национального управления дорожной безопасности при Минтрансе США. В компании Ford отметили, что в Соединенных штатах с предполагаемой неисправностью находится более 144 тысяч автомобилей, в Канаде — 8,7 тысячи авто, в Мексике — всего пять машин. Автовладельцам предложили в удобное время приехать на дилерскую станцию техобслуживания и заменить подушки безопасности.
Ранее, как сообщал «Рамблер», представители АвтоВАЗа заявили об отзыве более девяти тысяч авто Lada Xray. Внеочередному ТО подлежат автомобили, собранные в период с января по май 2019 года. Точное количество отзываемых машин — 9 311 штук. Их владельцы в добровольном порядке могут обратиться к дилерам с просьбой о диагностике и устранении возможной неполадки.
Услуги техспециалистов — бесплатны. Причиной отзыва названо возможное повреждение сварного шва вала электромеханического усилителя рулевого управления». На всех автомобилях, предоставленных для ремонта, будет заменен вал рулевого усилителя.
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Автоновости , Lada , Lada XRAY , Минтранс РФ , Автоваз , Ford , ИТАР-ТАСС
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