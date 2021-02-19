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В России резко упало число автошкол и начинающих водителей 

Артём Кульша 2 часа назад
В России резко упало число автошкол и начинающих водителей
Фото: ТАСС
В 2020 году россияне получили меньше водительских удостоверений и снизилось число автошкол. Об этом сообщает «Коммерсант».
Согласно статистике ГИБДД, в 2020-м число выданных водительских прав снизилось на 5% по сравнению с 2019-м (1,27 миллиона), количество проведенных экзаменов стало меньше пропорционально (7,74 миллиона). Число выданных международных прав уменьшилось в три раза (68,2 тысячи), количество обменов удостоверений — на 38% (4,7 миллиона).
Начинающие водители в 2020-м подпадали в ДТП на 11,8% реже, чем в 2019-м. Число погибших и раненных в ДТП по их вине снизилось пропорционально.
Директор департамента профессионального обучения ДОСААФ России Александр Валяев сообщил, что финансовые показатели автошкол по итогам прошлого года уменьшились на 5,6% по сравнению с позапрошлым. Он назвал такое падение довольно существенным, а связал его во многом с ограничительными мерами, введенными из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Президент Межрегиональной ассоциации автошкол Татьяна Шутылева отметила, что количество автошкол, обучающих водителей категории В по итогам 2020-го снизилось на 353 организации, а числа автошкол, обучающих на другие категории, увеличилось.
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Автоновости , Татьяна Шутылева , ДОСААФ , ГИБДД
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