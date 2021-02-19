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Доходы Renault в 2020 году упали на рекордные для компании €8 млрд 

ТАСС 1 час назад
Доходы Renault упали на рекордные для компании €8 млрд
Фото: Reuters
Французский автопроизводитель Renault понес финансовый ущерб в размере €8 млрд в 2020 году. Это самые крупные финансовые потери компании за время ее существования. Об этом сообщила корпорация в пятницу.
В заявлении отмечается, что Renault во втором полугодии удалось несколько снизить финансовые потери, вызванные ситуацией с пандемией коронавируса. Оборотный капитал в этот период уменьшился на 8,9%, а чистые потери составили €660 млн В то же время компания отмечает, что в годовом масштабе продажи ее машин снизились на 21,3%. Другим негативным фактором стали низкие финансовые показатели японского партнера — компании Nissan.
В заявлении приводится высказывание генерального директора Renault Люка де Мео, который подтвердил, что "приоритетными для корпорации остаются цели, определенные в [представленной в январе] программе Renaulution" ("Ренолюция"), — повышение доходов от продажи каждой машины и накопление денежной массы". В заявлении сообщается, что Renault удалось уже сформировать запасы наличности в размере €16,4 млрд, €4 млрд из которых являются кредитами, гарантированными государством.
Глава корпорации признал, что "2021 год будет трудным". "Сохраняется неопределенность, связанная с санитарным кризисом, а также со снабжением электронными комплектующими", — отметил он. В связи с неясными перспективами корпорация воздержалась от публикации прогноза своей деятельности на 2021 год.
В отчете отмечается, что доходы от продаж всех моделей, без учета показателей "Автоваза", сократились на 23% и находятся на отметке в €37,736 млн В свою очередь чистый убыток "Автоваза" в 2020 году составил €196 млн против прибыли €72 млн годом ранее. Выручка предприятия в структуре группы снизилась до €2,799 млрд против €3,376 млрд в 2019 году.
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Автоновости , Nissan , Renault , Автоваз
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