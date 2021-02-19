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Россия предложила узаконить беспилотные авто 

Павел Тиунов 1 час назад
Россия предложила узаконить беспилотные авто
Фото: Рамблер
Россия совместно с несколькими европейскими странами предложила пересмотреть Венскую конвенцию о дорожном движении, сообщают «Ведомости».
В договор следует внести понятие «автоматизированная система вождения» и приравнять его к понятию «водитель», что в будущем даст законное основание выпустить беспилотный автотранспорт на дороги общего пользования, заявили авторы предложения.
Представители Минтранса РФ отметили, что вместе с коллегами из МВД разрабатывали и продвигали инициативу на протяжении нескольких лет в рамках Глобального форума по безопасности дорожного движения при ООН.
Изменения в конвенцию уже были одобрены и теперь проходят обязательную процедуру оформления. Известно, что предложение россиян поддержали Бельгия, Люксембург, Португалия, Франция, Финляндия, Швейцария и Швеция.
Ранее, как сообщал «Рамблер», в России обещали приступить к тестированию беспилотных КамАЗов. Первые беспилотные грузовики и автобусы должны появиться на дорогах Москвы, Подмосковья, Татарстана и Ямало-Ненецкого автономного округа. Речь идет об автомобилях, оборудованных технологией связи V2X, которая обеспечивает считывание информации о возможных препятствиях на дороге. Считается, что использование беспилотных авто способно снизить до «нуля» вероятность возникновение ДТП.
При этом в сентябре прошлого года состоялось успешное тестирование первой беспилотной грузовой «Газели». Машина без водителя за рулем перевезла около тонны овощей из Владимира в Москву.
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Автоновости , ООН , Минтранс РФ , МВД , Ведомости
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