Движение по Крымскому мосту возобновили в одну сторону

«На данный момент со стороны Крымского полуострова возобновлено движение автотранспорта в направлении Краснодарского края. Движение по направлению в Республику Крым не осуществляется из-за отсутствия возможности проезда по автодороге "Таврида"», — заявили в ГИБДД.